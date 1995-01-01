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Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)

  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
  • Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
Код товара:УТ-00080546
Артикул:4007245

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI включает адаптер AR-X100 и защитный светофильтр PRF-49В. При установке камера получает полноценную защиту от влаги и пыли, поскольку оказывается закрытой выезжающая часть объектива. Помимо этого, светофильтр обеспечивает защиту от случайных механических повреждений объектива, появления царапин или сколов на передней линзе. Адаптер AR-X100 также позволяет устанавливать бленду LH-X100 (продается отдельно).

Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает близкую к 100% светопропускаемость и защищает от появления бликов и ореолов. Светофильтр оптически нейтрален, не искажает цветовой баланс изображения.

Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit может использоваться и с камерами X100 предыдущих версий, но на них он не гарантирует защиту от влаги.

Совместимые камеры

  • X100VI
  • X100V
  • X100F*
  • X100T*
  • X100S*
  • X100*

* Без влагозащиты