Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI (AR-X100 + PRF-49S)
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Характеристики
Описание
Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI включает адаптер AR-X100 и защитный светофильтр PRF-49В. При установке камера получает полноценную защиту от влаги и пыли, поскольку оказывается закрытой выезжающая часть объектива. Помимо этого, светофильтр обеспечивает защиту от случайных механических повреждений объектива, появления царапин или сколов на передней линзе. Адаптер AR-X100 также позволяет устанавливать бленду LH-X100 (продается отдельно).
Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает близкую к 100% светопропускаемость и защищает от появления бликов и ореолов. Светофильтр оптически нейтрален, не искажает цветовой баланс изображения.
Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit может использоваться и с камерами X100 предыдущих версий, но на них он не гарантирует защиту от влаги.
Совместимые камеры
- X100VI
- X100V
- X100F*
- X100T*
- X100S*
- X100*
* Без влагозащиты