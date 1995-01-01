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Рукоятка-штатив Fujifilm TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением

  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
  • TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
Код товара:УТ-00081682
Артикул:16780975

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fujifilm TG-BT1 Tripod Grip – это удобная рукоятка для управление камерой, которая также раскладывается в настольный штатив. Она подключается к совместимым камерам* по Bluetooth, что также позволяет использовать TG-BT1 в качестве пульта дистанционного управления. Использование рукоятки снижает эффект дрожи рук при записи видео, это незаменимый аксессуар для съемки селфи, видеоблогов, для творческой видеографии. Голова рукоятки-штатива позволяет вращать камеру на 360°, а также наклонять ее вперед-назад на +/- 90°.

Рукоятка защищена от осадков (weather resistant), поэтому вы можете использовать ее в плохую погоду вместе с защищенными камерами Fujifilm.

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S / X-H2
  • Fujifilm X-T5 / X-T4 / X-T3
  • Fujifilm X-S20 / X-S10
  • Fujifilm X-T50 / X-T30 III / X-T30 II / X-T30
  • Fujifilm X-E5
  • Fujifilm X-M5
  • Fujifilm X100VI
  • Fujifilm X Half

* Может потребоваться обновление прошивки камеры до последней версии.
** У камер X-T30 II и X-T30 недоступно дистанционное управление зумом.
*** С остальными камерами зум работает при установке объектива с моторизованным трансфокатором (Power Zoom).

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Размеры:
    • в сложенном виде: 172 х 38 х 48 мм
    • в разложенном виде: 146 х 132 х 163 мм
  • Вес: 205 г +/- 10%