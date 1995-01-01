Fujifilm TG-BT1 Tripod Grip – это удобная рукоятка для управление камерой, которая также раскладывается в настольный штатив. Она подключается к совместимым камерам* по Bluetooth, что также позволяет использовать TG-BT1 в качестве пульта дистанционного управления. Использование рукоятки снижает эффект дрожи рук при записи видео, это незаменимый аксессуар для съемки селфи, видеоблогов, для творческой видеографии. Голова рукоятки-штатива позволяет вращать камеру на 360°, а также наклонять ее вперед-назад на +/- 90°.

Рукоятка защищена от осадков (weather resistant), поэтому вы можете использовать ее в плохую погоду вместе с защищенными камерами Fujifilm.

Совместимые камеры:

Fujifilm X-H2S / X-H2

Fujifilm X-T5 / X-T4 / X-T3

X-T5 / X-T4 / X-T3 Fujifilm X-S20 / X-S10

X-S20 / X-S10 Fujifilm X-T50 / X-T30 III / X-T30 II / X-T30

X-T50 / X-T30 III / X-T30 II / X-T30 Fujifilm X-E5

X-E5 Fujifilm X-M5

X-M5 Fujifilm X100VI

X100VI Fujifilm X Half

* Может потребоваться обновление прошивки камеры до последней версии.

** У камер X-T30 II и X-T30 недоступно дистанционное управление зумом.

*** С остальными камерами зум работает при установке объектива с моторизованным трансфокатором (Power Zoom).

Характеристики