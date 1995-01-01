Рукоятка-штатив Fujifilm TG-BT1 Tripod Grip, с дистанционным управлением
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Характеристики
Описание
Fujifilm TG-BT1 Tripod Grip – это удобная рукоятка для управление камерой, которая также раскладывается в настольный штатив. Она подключается к совместимым камерам* по Bluetooth, что также позволяет использовать TG-BT1 в качестве пульта дистанционного управления. Использование рукоятки снижает эффект дрожи рук при записи видео, это незаменимый аксессуар для съемки селфи, видеоблогов, для творческой видеографии. Голова рукоятки-штатива позволяет вращать камеру на 360°, а также наклонять ее вперед-назад на +/- 90°.
Рукоятка защищена от осадков (weather resistant), поэтому вы можете использовать ее в плохую погоду вместе с защищенными камерами Fujifilm.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S / X-H2
- Fujifilm X-T5 / X-T4 / X-T3
- Fujifilm X-S20 / X-S10
- Fujifilm X-T50 / X-T30 III / X-T30 II / X-T30
- Fujifilm X-E5
- Fujifilm X-M5
- Fujifilm X100VI
- Fujifilm X Half
* Может потребоваться обновление прошивки камеры до последней версии.
** У камер X-T30 II и X-T30 недоступно дистанционное управление зумом.
*** С остальными камерами зум работает при установке объектива с моторизованным трансфокатором (Power Zoom).
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 1.5 кг
- Размеры:
- в сложенном виде: 172 х 38 х 48 мм
- в разложенном виде: 146 х 132 х 163 мм
- Вес: 205 г +/- 10%