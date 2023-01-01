Описание

Особенностью второй версии широкоугольного конвертера FUJIFILM TCL-X100 (II) является встроенный микрочип, который при установке сообщает камере о наличии конвертера, благодаря чему отпадает необходимость вручную изменять настройки в меню фотоаппарата. По оптической схеме ничем не отличается от первой версии. Автоматическое распознавание работает только с новыми камерами серии X100 (от X100F). Конвертер крепится непосредственно на объектив камеры и увеличивает фокусное расстояния в 1.4 крат, превращая его из 23 мм (35 мм в 35-мм эквиваленте) в 33 мм (50 мм в эквиваленте). Минимальное фокусное расстояние с конвертером составляет 14 см.

Превосходные качества конвертора

TCL-X100 II был спроектирован таким образом, что он не только обеспечивает высочайшее качество получаемого изображения, но и подчеркивает элегантный стиль камеры FUJIFILM серии X100. Он разработан теми же экспертами, которые занимались созданием оптики для фотоаппаратов Х100-серии, чтобы обеспечить высокое качество изображения даже при значении диафрагмы F/2.0, в том числе красивый эффект боке. Стоит отметить, что TCL-X100 II выпускается в Японии, что позволяет инженерам FUJIFILM гарантировать точность и качество каждой детали. В оптической конструкции задействованы четыре высококачественных стеклянных элемента, которые сводят аберрации к минимуму, а так же использовано уникальное покрытие линз Fujinon Super EBC, отвечающее за безупречные результаты.

При распознавании конвертера камера автоматически применяет коррекцию изображения, уменьшая дисторсию и хроматические аберрации. При выборе оптического видоискателя (OVF), рамка границы кадра отображается с учетом конвертируемого фокусного расстояния, при выборе электронного видоискателя (EVF) пользователь может наблюдать 100% будущего кадра.

TCL-X100 II не позволяет использовать бленду LH-X100, но допускает использование светофильтров с диаметром резьбы 67 мм.

В комплекте: передняя и задняя крышки, мягкий чехол.