Пульт ДУ Fujifilm RR-100, проводной
Код товара : УТ-00029375
Артикул : 16588913
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.068
Описание
Оригинальный спусковой тросик Fujifilm RR-100 по функционалу ничем не отличается от своего предшественника (RR-90). Но если RR-90 подключался через порт USB micro, то RR-100 – через круглый разъем диаметром 2.5 мм. Работает так же, как кнопка спуска затвора: при нажатии наполовину камера фокусируется, при полном нажатии – делает снимок. Рекомендуется для пейзажой, архитектурной, интерьерной, предметной съемки, макро и астросъемки: иными словами, для всех сюжетов с использованием штатива. Использование тросика исключает малейшее сотрясение камеры, которое может произойти, если нажимать непосредственно кнопку спуска на фотоаппарате.
Кнопка спуска блокируется для съемки с длительной выдержкой (Bulb). В комплекте идет Г-образный переходник для защиты от излома кабеля при частом использовании.
Совместимость:
- GFX 100, GFX100S, GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R
- X-H1, X-H2, X-H2S
- X-Pro2, X-Pro3
- X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1
- X-S20, X-S10*
- X-T30, X-T30 II, X-T20, X-T10
- X-T100, X-T200*
- X-E4, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1
- X-A5, X-A7, X-A10
- X100V, X100F, X100T, X70, X30, XF10.
* Для X-S10 и X-T200 потребуется переходник с 2.5 мм на 3.5 мм, который не входит в комплект.