Описание

Оригинальный спусковой тросик Fujifilm RR-100 по функционалу ничем не отличается от своего предшественника (RR-90). Но если RR-90 подключался через порт USB micro, то RR-100 – через круглый разъем диаметром 2.5 мм. Работает так же, как кнопка спуска затвора: при нажатии наполовину камера фокусируется, при полном нажатии – делает снимок. Рекомендуется для пейзажой, архитектурной, интерьерной, предметной съемки, макро и астросъемки: иными словами, для всех сюжетов с использованием штатива. Использование тросика исключает малейшее сотрясение камеры, которое может произойти, если нажимать непосредственно кнопку спуска на фотоаппарате.

Кнопка спуска блокируется для съемки с длительной выдержкой (Bulb). В комплекте идет Г-образный переходник для защиты от излома кабеля при частом использовании.

Совместимость:

GFX 100, GFX100S, GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R

X-H1, X-H2, X-H2S

X-Pro2, X-Pro3

X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1

X-S20, X-S10*

X-T30, X-T30 II, X-T20, X-T10

X-T100, X-T200*

X-E4, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1

X-A5, X-A7, X-A10

X100V, X100F, X100T, X70, X30, XF10.

* Для X-S10 и X-T200 потребуется переходник с 2.5 мм на 3.5 мм, который не входит в комплект.