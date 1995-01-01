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Пульт ДУ Fujifilm RR-100, проводной

Код товара:УТ-00029375
Артикул:16588913

Товар не найден

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Описание

Оригинальный спусковой тросик Fujifilm RR-100 по функционалу ничем не отличается от своего предшественника (RR-90). Но если RR-90 подключался через порт USB micro, то RR-100 – через круглый разъем диаметром 2.5 мм. Работает так же, как кнопка спуска затвора: при нажатии наполовину камера фокусируется, при полном нажатии – делает снимок. Рекомендуется для пейзажой, архитектурной, интерьерной, предметной съемки, макро и астросъемки: иными словами, для всех сюжетов с использованием штатива. Использование тросика исключает малейшее сотрясение камеры, которое может произойти, если нажимать непосредственно кнопку спуска на фотоаппарате.

Кнопка спуска блокируется для съемки с длительной выдержкой (Bulb). В комплекте идет Г-образный переходник для защиты от излома кабеля при частом использовании.

Совместимые камеры:

  • GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R, GFX100, GFX100S, GFX100 II, GFX100S II, GFX100RF
  • X-Pro2, X-Pro3
  • X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T5
  • X-H1, X-H2, X-H2S
  • X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • X-T100
  • X-S10, X-S20
  • X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • X-A5, X-A7, X-A10
  • X100F, X100V, X100VI
  • X30, X70, XF10

X-M5, X-T200, X-E4, X-S10, X-S20, GFX100 II, GFX100RF можно подключить через опциональный переходник с 2.5 на 3.5 мм (не входит в комплект).