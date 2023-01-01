Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 (снят c производства) отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Емкость 1200 мАч (min), 8.7 Вт*ч.