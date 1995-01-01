Аккумулятор Fujifilm NP-W126S



Код товара: УТ-00012397 Артикул: 16528482 Код товара: УТ-00012397 Артикул: 16528482 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 (снят c производства) отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Емкость 1200 мАч (min), 8.7 Вт*ч. Совместимость: Fujifilm X100F, X100V, X100 VI

VI Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50

X-T10, X-T20, X-T30, X-T50 Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10 Fujifil X half

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