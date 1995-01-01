Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-18G WR, для макросъемки, 18 мм
Код товара:УТ-00024110
Артикул:16576881
Товар не найден
Характеристики
Область примененияМакросъемка, Для оптики
Тип аксессуараУдлинительные кольца
Описание
Оригинальное удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-18G для предметной съемки и макро. Устанавливается между объективом и камерой, сокращает минимальную дистанцию фокусировки объектива (фокусировка на бесконечность становится недоступна). Сохраняет электронное соединение между объективом и камерой: остается доступным весь функционал, включая автоматическую экспозицию, автоматическую фокусировку, брекетинг фокусировки и т.д. Качество исполнения соответствует высоким стандартам Fujifilm. Кольцо имеет резиновые уплотнители, не пропускающие пыль и влагу внутрь камеры.
Таблица совместимости и кратности увеличения Fujifilm MCEX-18G c объективами GF доступна здесь