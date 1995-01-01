Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-18G WR, для макросъемки, 18 мм

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Код товара: УТ-00024110 Артикул: 16576881 Код товара: УТ-00024110 Артикул: 16576881 Область применения Макросъемка, Для оптики Тип аксессуара Удлинительные кольца Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Макросъемка, Для оптики Тип аксессуара Удлинительные кольца Описание Оригинальное удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-18G для предметной съемки и макро. Устанавливается между объективом и камерой, сокращает минимальную дистанцию фокусировки объектива (фокусировка на бесконечность становится недоступна). Сохраняет электронное соединение между объективом и камерой: остается доступным весь функционал, включая автоматическую экспозицию, автоматическую фокусировку, брекетинг фокусировки и т.д. Качество исполнения соответствует высоким стандартам Fujifilm. Кольцо имеет резиновые уплотнители, не пропускающие пыль и влагу внутрь камеры. Таблица совместимости и кратности увеличения Fujifilm MCEX-18G c объективами GF доступна здесь Видео Наш обзор

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