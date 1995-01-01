Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-11
Код товара:УТ-00003157
Артикул:16451732
Товар не найден
Характеристики
Область примененияМакросъемка, Для оптики
Тип аксессуараУдлинительные кольца
Описание
Fujifilm MCEX-11 - удлинительное кольцо для макросъемки. Устанавливается между камерой и объективом, позволяет фокусироваться на более короткой дистанции. Благодаря наличию контактов связь между камерой и объективом сохраняется, автофокусировка и автоматическая экспозиция работают. Эффективность зависит от оптической схемы объектива, расположения фокусировочной группы линз. Обратите внимание, что при использовании удлинительных колец пропадает возможность фокусировки на дальние объекты.
Fujifilm MCEX-11 выполнено из высококачественных материалов с фирменной точностью Fujifilm.