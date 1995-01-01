Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-11



Код товара: УТ-00003157 Артикул: 16451732 Код товара: УТ-00003157 Артикул: 16451732 Область применения Макросъемка, Для оптики Тип аксессуара Удлинительные кольца Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Макросъемка, Для оптики Тип аксессуара Удлинительные кольца Описание Fujifilm MCEX-11 - удлинительное кольцо для макросъемки. Устанавливается между камерой и объективом, позволяет фокусироваться на более короткой дистанции. Благодаря наличию контактов связь между камерой и объективом сохраняется, автофокусировка и автоматическая экспозиция работают. Эффективность зависит от оптической схемы объектива, расположения фокусировочной группы линз. Обратите внимание, что при использовании удлинительных колец пропадает возможность фокусировки на дальние объекты. Fujifilm MCEX-11 выполнено из высококачественных материалов с фирменной точностью Fujifilm. Видео Наш обзор

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