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Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-11

Код товара:УТ-00003157
Артикул:16451732

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujifilm MCEX-11 - удлинительное кольцо для макросъемки. Устанавливается между камерой и объективом, позволяет фокусироваться на более короткой дистанции. Благодаря наличию контактов связь между камерой и объективом сохраняется, автофокусировка и автоматическая экспозиция работают. Эффективность зависит от оптической схемы объектива, расположения фокусировочной группы линз. Обратите внимание, что при использовании удлинительных колец пропадает возможность фокусировки на дальние объекты.

Fujifilm MCEX-11 выполнено из высококачественных материалов с фирменной точностью Fujifilm.