Бленда Fujifilm LH-XF100-400 для XF100-400
Код товара : УТ-00013186
Артикул : PBU00006065-101
1 299 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Оригинальная бленда Fujifilm LH-XF100-400 для объектива XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR. Черная, пластиковая.
Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, усиливает контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.