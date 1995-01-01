Бленда Fujifilm LH-XF100-400 для XF100-400



Код товара: УТ-00013186 Артикул: PBU00006065-101 Код товара: УТ-00013186 Артикул: PBU00006065-101 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная бленда Fujifilm LH-XF100-400 для объектива XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR. Черная, пластиковая. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, усиливает контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.