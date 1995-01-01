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Бленда Fujifilm LH-XF100-400 для XF100-400

Код товара:УТ-00013186
Артикул:PBU00006065-101

Товар не найден

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Описание

Оригинальная бленда Fujifilm LH-XF100-400 для объектива XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR. Черная, пластиковая.

Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, усиливает контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.