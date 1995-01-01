Fujifilm LH-X100 - бленда для фотоаппаратов Fujifilm X100, X100S, X100T, X100F, X100V, X100VI. Выпускается в серебристом и черном вариантах для лучшего сочетания с соответствующим цветом фотоаппарата. Состоит из двух частей: собственно бленда и кольцо-адаптер AR-X100 для установки на камеру. Бленда ограничивает поток бокового света, вызывающего блики, ореолы и общую потерю контраста, а также защищает переднюю линзу объектива от случайных механических повреждений. Кольцо AR-X100 также позволяет устанавливать на камеру светофильтры диаметром 49 мм.