Оригинальный чехол из натуральной кожи для фотоаппаратов Fujifilm X100V и X100VI в комплекте с кожаным ремнем на шею. Защищает камеру от появления царапин и сколов, а также от более серьезных повреждений при случайных падениях или ударах. Чехол превосходно сочетается как с черной, так и серебристой версией камеры. Натуральная кожа LC-X100V хорошо впитывает влагу, благодаря чему камера не скользит в руках. Кроме того, по мере старения чехол сохраняет привлекательный внешний вид – как и камера, он прослужит долгие годы.

LC-X100V может использоваться как вместе с верхней частью, так и без нее, в зависимости от ваших предпочтений. Для замены аккумулятора камеры или карты памяти в нижней части предусмотрен открывающийся лючок.