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Чехол Fujifilm LC-X100V для X100V и X100VI, кожаный

  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
  • LC-X100V для X100V, кожаный
Код товара:УТ-00042942
Артикул:16652594

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный чехол из натуральной кожи для фотоаппаратов Fujifilm X100V и X100VI в комплекте с кожаным ремнем на шею. Защищает камеру от появления царапин и сколов, а также от более серьезных повреждений при случайных падениях или ударах. Чехол превосходно сочетается как с черной, так и серебристой версией камеры. Натуральная кожа LC-X100V хорошо впитывает влагу, благодаря чему камера не скользит в руках. Кроме того, по мере старения чехол сохраняет привлекательный внешний вид – как и камера, он прослужит долгие годы.

LC-X100V может использоваться как вместе с верхней частью, так и без нее, в зависимости от ваших предпочтений. Для замены аккумулятора камеры или карты памяти в нижней части предусмотрен открывающийся лючок.