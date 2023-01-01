Описание

Instax Square SQ40 выполнен в том же строгом стиле, что и выпущенный ранее Instax MINI 40, но использует более крупный, квадратный формат картриджей. Это полностью аналоговый фотоаппарат, такой же как классические «полароиды»: сразу после спуска затвора изображение попадает на пленку и не сохраняется в цифровом виде. Это делает каждый снимок уникальным и правдивым: здесь невозможна никакая ретушь или монтаж. Время проявки: приблизительно 90 секунд.

Автоматическая экспозиция: не нужно думать о настройках, камера сама подберет нужную выдержку и мощность вспышки. Простой режим селфи: два раза поверните кольцо объектива, чтобы перейти в режим съемки крупным планом (от 30 до 50 см). Наведитесь с помощью небольшого зеркальца и нажимайте на спуск!

Как фотографировать? Это очень просто.

Поставьте батарейки, без них камера не работает (2 шт. CR2 хватает приблизительно на 300 снимков) Откройте заднюю дверцу и установите картридж Instax Square (оранжевая метка на картридже должна совпасть с меткой на корпусе). Закройте крышку и поверните кольцо объектива в положение ON Нажмите на спуск 1 раз, чтобы извлечь крышку картриджа - теперь камера полностью готова Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку, над объективом должна загореться лампочка. Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Чтобы выключить камеру, поверните кольцо объектива в положение OFF

Как сделать селфи?

Поверните кольцо объектива в положение Selfie Разверните камеру на себя Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.

Делитесь снимками, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте, как раньше), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!

Что в комплекте:

фотоаппарат Instax Square SQ40

2 батарейки типа CR2

ремешок на шею

инструкция

Внимание: картриджи Instax Square продаются отдельно!