Fujifilm Instax Pal – новинка для любителей необычных гаджетов. Это миниатюрный цифровой фотоаппарат, который работает в связке с мобильным приложением и карманными принтерами Instax Link. Благодаря сверхширокоугольному объективу (16 мм в 35-мм эквиваленте), вы можете легко делать селфи с расстояния вытянутой руки. Камера работает в полностью автоматическом режиме, на самом корпусе есть всего 2 кнопки: включения и спуска затвора. Вы также можете воспользоваться дистанционным спуском затвора, который запускается с телефона.

Мобильное приложение позволяет делать от 1 до 21 фото с интервалом в 3 секунды. Полученную серию снимков можно анимировать в духе блокнотной анимации. Иногда камера будет сама создавать для вас анимации «в подарок». Снимки в приложении можно отредактировать – добавить подпись или стикер, применить 1 из 18 фильтров, кадрировать, выбрать формат печати и, наконец, отправить на печать – на любое из устройств Fujifilm с функционалом печати. Можно использовать принтеры серии Link: Mini Link, Mini Link 2, Square Link или Link Wide. Также можно распечатать снимки на камерах Instax Mini Evo или Instax Mini LiPlay. Печать снимка занимает 15-20 секунд, после чего ему потребуется еще 1-2 минуты для проявки изображения – как у всем известных картриджей Polaroid. Для печати вам потребуется фотобумага типа Instax Mini, Instax Square или Instax Wide.

Фотоаппарат обладает встроенной памятью на 50 снимков, для ее расширения можно использовать карты памяти формата microSD. При соединении с телефоном Instax Pal автоматически передает снимки по Bluetooth, освобождая свою встроенную память (автоматическое удаление снимков из внутренней памяти можно отключить). Помимо отправки снимков на телефон Instax Pal может сразу отправлять фотографии на принтеры серии Link, в этом случае он работает как моментальная камера, вы не сможете посмотреть снимок перед печатью, что добавляет интригу – придется подождать, пока карточка не проявится.

Instax Pal оснащен встроенной мини-вспышкой с эффективной дальностью до 1.5 метров, а также динамиком, который подает звуки вроде «скажите сыыыр» перед спуском при дистанционной съемке. Вы можете записать в память до 5 собственных звуков.

В комплекте с фотоаппаратом идет шнурок с силиконовым колечком: с его помощью камеру можно носить на пальце как брелок, колечко также можно использовать как условный видоискатель (прикрепить на камеру и смотреть через него, когда делаете снимок), а при дистанционной съемке колечко можно использовать в качестве подставки. У камеры предусмотрено стандартное штативное гнездо 1/4", так что вы можете установить ее на небольшой штатив, селфи-палку или какой угодно другой держатель. Отдельно можно приобрести силиконовый чехол с крышкой объектива и карабином, чтобы носить Instax Pal на сумке или рюкзаке.

Instax Pal работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через USB-C разъем.