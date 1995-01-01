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Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI SE Fun Pack зеленый

  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
  • Instax MINI SE Fun Pack зеленый
Код товара:УТ-00078699
Артикул:8906153371016
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fujifilm Instax Mini SE – это максимально упрощенный фотоаппарат моментальной печати, выпускающийся для некоторых региональных рынков. Выдержка фиксирована на 1/60 с, фокус фиксирован (от 0.6 м до бесконечности), вспышка срабатывает всегда (мощность устанавливается автоматически). Вам остается только выставить экспозицию по яркости освещения, навестись через видоискатель и нажать на спуск. Сзади есть механический счетчик кадров.

Экспозиция устанавливает вручную, на кольце объектива имеются 4 значка:

  • яркое солнце (полдень)
  • солнце (переменная облачность, легкая тень)
  • тучка (пасмурная погода)
  • домик (съемка внутри помещения или вечером на улице)

Камера использует бумагу Instax Mini: размер карточки 86х54 мм, размер самого изображения без полей: 62х46 мм.

Как фотографировать? Это очень просто.

  • Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе).
  • Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (4 шт. АА, нет в комплекте)
  • Потяните переднюю часть объектива вперед, чтобы открылись шторки
  • Подождите несколько секунд, чтобы зарядить вспышку.
  • Установите риску на объективе к соответствующему значку яркости сцены
  • Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
  • Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Закройте его от солнечного света на это время.
  • Чтобы выключить камеру, задвиньте объектив обратно.

Делитесь снимками с друзьями и родными, украшайте ими свои вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!

Комплектация:

  • камера,
  • ремешок на руку,
  • картридж Instax Mini на 10 снимков,
  • документация.

Внимание: батарейки АА продаются отдельно!