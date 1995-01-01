Fujifilm Instax Mini SE – это максимально упрощенный фотоаппарат моментальной печати, выпускающийся для некоторых региональных рынков. Выдержка фиксирована на 1/60 с, фокус фиксирован (от 0.6 м до бесконечности), вспышка срабатывает всегда (мощность устанавливается автоматически). Вам остается только выставить экспозицию по яркости освещения, навестись через видоискатель и нажать на спуск. Сзади есть механический счетчик кадров.

Экспозиция устанавливает вручную, на кольце объектива имеются 4 значка:

яркое солнце (полдень)

солнце (переменная облачность, легкая тень)

тучка (пасмурная погода)

домик (съемка внутри помещения или вечером на улице)

​Камера использует бумагу Instax Mini: размер карточки 86х54 мм, размер самого изображения без полей: 62х46 мм.

Как фотографировать? Это очень просто.

Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе).

Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает

Потяните переднюю часть объектива вперед, чтобы открылись шторки

Подождите несколько секунд, чтобы зарядить вспышку.

Установите риску на объективе к соответствующему значку яркости сцены

Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.

Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Закройте его от солнечного света на это время.

Чтобы выключить камеру, задвиньте объектив обратно.

Делитесь снимками с друзьями и родными, украшайте ими свои вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!

Комплектация: камера, 4 батарейки АА, ремешок на руку, документация. Картриджи Instax Mini продаются отдельно!