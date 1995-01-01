Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI LiPlay+ – модель 2025 года. По сравнению с оригинальным Instax MINI LiPlay она получила селфи-камеру, улучшенный дисплей и новые режимы для оформления ваших фотографий. Как и у модели первого поколения, здесь есть возможность записывать окружающие звуки во время фотографирования: ссылку на цифровую версию фото со звуком можно впечатать на моментальный снимок в виде QR кода* – таким образом вы можете лучше передать атмосферу кадра или записать короткое послание для ваших близких.

*Обратите внимание, что для создания QR кодов камера должна быть связана с телефоном по Bluetooth.

Остановимся на записи звука подробнее. Вы можете делать это непосредственно камерой: перед спуском затвора нужно нажать на кнопку с иконкой ноты, чтобы перейти в режим съемки со звуком. Есть 2 варианта: запись 3 секунд после нажатия на спуск, или 1.5 секунд до + 1.5 секунд после этого момента. Можно добавить аудиофайл, записанный на смартфоне (до 10 секунд) или аудио, взятое из видео на смартфоне. Надо сказать, что первая камера Instax MINI LiPlay тоже умела делать почти все из этого, кроме извлечения звуков из видео.

А вот новинки: в Instax MINI LiPlay+ вы можете создать виртуальный мини-альбом instax Sound Album, включающий до 5 фотографий со звуком: просто включите этот режим и сделайте несколько последовательных снимков на камере. Как альтернативный вариант, вы можете выбрать от 2 до 10 фотографий из галереи вашего телефона через мобильное приложение. Доступ к этому альбому открывается опять же через QR код, который будет напечатан на карточке instax Mini. Вы даже можете выбрать задний фон, музыку и анимации перехода между снимками. Как нам кажется – отличная идея, потратить всего 1 снимок из картриджа, чтобы сохранить несколько фотографий, но надо помнить, что все виртуальное не хранится вечно – через 2 года память на сервере очистят. Фото и аудиофайлы останутся на вашем телефоне, а также на телефонах тех, кто успел скачать их себе по QR коду, пока он действовал.

Селфи-камера и новый экран – очень приятные обновления. Экран старой MINI LiPlay был с разрешением 230 000 точек при диагонали 2.7" – сейчас такое выглядит диким анахронизмом. У MINI LiPlay+ размер увеличился до 3", а разрешение – до 920 000 точек, так что теперь смотреть на него гораздо приятнее. Селфи-камера располагается прямо над экраном – больше не нужно строить кадр по маленькому зеркальцу. Вы можете сделать просто снимок, а можете сделать и два: сначала селфи, потом на основную камеру, чтобы наложить их друг на друга, получится фото в оригинальной рамке (режим Layered Photo Mode).

Наконец, нельзя забывать, что Fujifilm Instax MINI LiPlay+ может работать и просто как мобильный принтер для вашего смартфона: зарядите картридж, выберите фотографию из вашей галереи через мобильное приложение instax mini LiPlay, украсьте снимок различными рамочками, фильтрами или графикой (по желанию), добавьте голосовое сообщение или окружающие звуки (по желанию) и выберите режим печати: instax-Natural или instax-Rich (второй вариант делает цвета более насыщенными и яркими). Все готово, теперь вы можете поделиться фотографиями с друзьями или украсить ими свою комнату.

Дистанционная съемка: смартфон с приложением instax mini LiPlay может работать в качестве пульта дистанционного управления, что удобно для групповых фотографий или для съемки самого себя в полный рост.

Отличия от Instax mini Evo

Обе камеры стоят примерно одинаково, поэтому вопрос актуален. Они используют один и тот же объектив, одну и ту же матрицу, тот же печатный модуль, поэтому качество изображения у них будет в целом одинаковым. Основное различие – в эстетике и дизайне. mini Evo выполнен в ретро-стиле и отсылает к аналоговой фотографии: диск выбора эффектов объектива, диск эффектов пленки, печать с помощью рычажка протяжки. У него есть штативное гнездо (отсутствует у mini LiPlay+) и холодный башмак для аксессуаров (например, для более мощного света или оптического видоискателя). При этом дисплей у него похуже (460 000 точек), нет селфи-камеры (вместо нее классическое зеркальце), а запись звука отсутствует. Instax mini LiPlay+ выполнен в современном стиле, а все особенности этой камеры мы описали выше. Выбор за вами.

Характеристики