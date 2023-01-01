Описание

Instax MINI 12 – очередное обновление самой популярной моментальной камеры. Изменения коснулись внешнего внешний вида: камера стала более прямоугольной, хотя в целом сохраняет округлые черты своих предшественниц. Немного переделано управление: теперь камера включается поворотом кольца на объективе, также поворотом включается режим съемки с малой дистанции (для макро или селфи с рук) – так удобнее. При включении макрорежима в видоискателе происходит коррекция параллакса: проще говоря, рамка в видоискателе стала точнее показывать границы реального изображения.

В остальном камера повторяет Instax Mini 11: экспозиция и мощность вспышки устанавливаются автоматически (оптические датчики смещены ближе к центру корпуса, чтобы вы не могли случайно закрыть их пальцами во время съемки). Все, что вам нужно сделать, – это навестись с помощью видоискателя или зеркальца для селфи, а затем нажать на спуск. Кнопка спуска расположена таким образом, чтобы ее было удобно нажимать независимо от того, в какую сторону смотрит камера.

Как фотографировать? Это очень просто.

Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе). Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (2 шт. АА, в комплекте) Поверните кольцо объектива в положение ON, чтобы включить фотоаппарат. Подождите несколько секунд, чтобы зарядить вспышку. Если над объективом горит лампочка, камера готова. Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Желательно, чтобы на снимок во время проявки не падал прямой солнечный свет. Чтобы выключить камеру, поверните кольцо обратно, в положение OFF.

Как сделать селфи?

Поверните кольцо на объективе в положение CLOSE-UP. Разверните камеру на себя. Для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой. Нажмите на спуск.

Делитесь снимками с друзьями и родными, украшайте ими свои вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!