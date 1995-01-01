Наглазник Fujifilm EC-XT L для X-T, X-H и GFX серий
Код товара:УТ-00004021
Артикул:16431914
Товар не найден
Характеристики
Область примененияВизирование
Тип аксессуараНаглазник
Описание
Наглазник охватывающей формы сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования видоискателя. Мягкий материал обеспечивает фотографу максимум удобства, вне зависимости от того, носит он очки или нет. Крупнее, чем стандартный наглазник, который поставляется в комплекте с камерой.
Совместимость: FUJIFILM GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1