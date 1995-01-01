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Наглазник Fujifilm EC-XT L для X-T, X-H и GFX серий

Код товара:УТ-00004021
Артикул:16431914

Товар не найден

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Описание
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Описание

Наглазник охватывающей формы сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования видоискателя. Мягкий материал обеспечивает фотографу максимум удобства, вне зависимости от того, носит он очки или нет. Крупнее, чем стандартный наглазник, который поставляется в комплекте с камерой.

Совместимость: FUJIFILM GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1