BLC-XT10 - это стильный чехол из натуральной кожи, который прибавляет к удовольствию от процесса съемки приятные тактильные ощущения и отлично сочетается с классическим дизайном камер Fujifilm. Натуральная кожа отлично впитывает пот, поэтому даже при длительной напряженной съемке камера не будет выскальзывать из рук. Он хорошо защищает камеру, и даже для замены батареи вам не придется вынимать камеру из чехла. К чехлу прилагаются кожаный наплечный ремень и тканевая салфетка.

Совместимые камеры: Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III.