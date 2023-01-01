Описание

Двойное зарядное устройство для батарей NP-W235. Для использования необходим сетевой адаптер, идущий в комплекте с камерой, или его аналог*. Вход USB Type C позволяет заряжать аккумуляторы не только от электросети, но и от универсальных внешних батарей типа power bank. Устройство оснащено монохромным ЖК дисплеем с подсветкой, который показывает ход заряда с точностью до 1%.

* Компания Fujifilm не гарантирует работу зарядного устройства с BC-W235 с сетевыми адаптерами, отличными от Fujifilm AC-5VJ. Кабель USB-C должен поддерживать зарядку током 3 А.

Совместимые камеры: