Зарядное устройство Fujifilm BC-W235 для NP-W235
Код товара:УТ-00041055
Артикул:16651447
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Двойное зарядное устройство для батарей NP-W235. Для использования необходим сетевой адаптер, идущий в комплекте с камерой, или его аналог*. Вход USB Type C позволяет заряжать аккумуляторы не только от электросети, но и от универсальных внешних батарей типа power bank. Устройство оснащено монохромным ЖК дисплеем с подсветкой, который показывает ход заряда с точностью до 1%.
* Компания Fujifilm не гарантирует работу зарядного устройства с BC-W235 с сетевыми адаптерами, отличными от Fujifilm AC-5VJ. Кабель USB-C должен поддерживать зарядку током 3 А. Если такого адаптера нет под рукой, рекомендуются устройства, поддерживающие USB Power Delivery Rev3.0/3.1 от 27 Вт и выше.
- Входной ток: 5В 3А (15 Вт, медленная зарядка), 9В 3А, 15В 2А, 20В 1.5А (27-30 Вт, быстрая зарядка)
- Время зарядки 2 батарей, приблизительно: 2 ч 45 мин. (медленная зарядка) / 1 ч. 45 мин. (быстрая зарядка)
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55