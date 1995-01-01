Двойное зарядное устройство для батарей NP-W235. Для использования необходим сетевой адаптер, идущий в комплекте с камерой, или его аналог*. Вход USB Type C позволяет заряжать аккумуляторы не только от электросети, но и от универсальных внешних батарей типа power bank. Устройство оснащено монохромным ЖК дисплеем с подсветкой, который показывает ход заряда с точностью до 1%.

* Компания Fujifilm не гарантирует работу зарядного устройства с BC-W235 с сетевыми адаптерами, отличными от Fujifilm AC-5VJ. Кабель USB-C должен поддерживать зарядку током 3 А. Если такого адаптера нет под рукой, рекомендуются устройства, поддерживающие USB Power Delivery Rev3.0/3.1 от 27 Вт и выше.

Входной ток: 5В 3А (15 Вт, медленная зарядка), 9В 3А, 15В 2А, 20В 1.5А (27-30 Вт, быстрая зарядка)

Время зарядки 2 батарей, приблизительно: 2 ч 45 мин. (медленная зарядка) / 1 ч. 45 мин. (быстрая зарядка)

Совместимые камеры: