Зарядное устройство Fujifilm BC-W235 для NP-W235
Код товара : УТ-00041055
Артикул : 16651447
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Двойное зарядное устройство для батарей NP-W235. Для использования необходим сетевой адаптер, идущий в комплекте с камерой, или его аналог*. Вход USB Type C позволяет заряжать аккумуляторы не только от электросети, но и от универсальных внешних батарей типа power bank. Устройство оснащено монохромным ЖК дисплеем с подсветкой, который показывает ход заряда с точностью до 1%.
* Компания Fujifilm не гарантирует работу зарядного устройства с BC-W235 с сетевыми адаптерами, отличными от Fujifilm AC-5VJ. Кабель USB-C должен поддерживать зарядку током 3 А.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II