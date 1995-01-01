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Зарядное устройство Fujifilm BC-W235 для NP-W235

  • BC-W235 для NP-W235
  • BC-W235 для NP-W235
  • BC-W235 для NP-W235
  • BC-W235 для NP-W235
  • BC-W235 для NP-W235
  • BC-W235 для NP-W235
  • BC-W235 для NP-W235
Код товара:УТ-00041055
Артикул:16651447

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Двойное зарядное устройство для батарей NP-W235. Для использования необходим сетевой адаптер, идущий в комплекте с камерой, или его аналог*. Вход USB Type C позволяет заряжать аккумуляторы не только от электросети, но и от универсальных внешних батарей типа power bank. Устройство оснащено монохромным ЖК дисплеем с подсветкой, который показывает ход заряда с точностью до 1%.

* Компания Fujifilm не гарантирует работу зарядного устройства с BC-W235 с сетевыми адаптерами, отличными от Fujifilm AC-5VJ. Кабель USB-C должен поддерживать зарядку током 3 А. Если такого адаптера нет под рукой, рекомендуются устройства, поддерживающие USB Power Delivery Rev3.0/3.1 от 27 Вт и выше.

  • Входной ток: 5В 3А (15 Вт, медленная зарядка), 9В 3А, 15В 2А, 20В 1.5А (27-30 Вт, быстрая зарядка)
  • Время зарядки 2 батарей, приблизительно: 2 ч 45 мин. (медленная зарядка) / 1 ч. 45 мин. (быстрая зарядка)

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55