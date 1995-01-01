Зарядное устройство Fujifilm BC-W126S для NP-W126 и NP-W126S
Код товара:УТ-00029378
Артикул:16588949
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Fujifilm NP-W126 и NP-W126S. Работает при напряжении от 100 до 240 В. Полная зарядка приблизительно за 150 минут.
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifil X half
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.