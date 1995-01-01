Зарядное устройство Fujifilm BC-W126S для NP-W126 и NP-W126S



Код товара: УТ-00029378 Артикул: 16588949 Код товара: УТ-00029378 Артикул: 16588949 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Fujifilm NP-W126 и NP-W126S. Работает при напряжении от 100 до 240 В. Полная зарядка приблизительно за 150 минут. Совместимость: Fujifilm X100F, X100V, X100VI

Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50

Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

Fujifil X half

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