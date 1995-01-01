Адаптер для светофильтров Fujifilm AR-X100 для серии X100, черный
Код товара:УТ-00045586
Артикул:16421141
Товар не найден
Характеристики
Область примененияДля оптики, Защита / ношение
Тип аксессуараСветофильтр
Описание
Переходное кольцо FUJIFILM Adapter ring AR-X100 позволяет устанавливать на фотоаппарат светофильтры с диаметром 49 мм, для защиты объектива или достижения специальных эффектов. Кольцо совместимо со всеми фотоаппаратами серии X100: X100, X100S, X100T, X100F и X100V. Выпускается в черном и серебристом цвете.