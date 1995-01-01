Адаптер для светофильтров Fujifilm AR-X100 для серии X100, черный



Код товара: УТ-00045586 Артикул: 16421141 Код товара: УТ-00045586 Артикул: 16421141 Область применения Для оптики, Защита / ношение Тип аксессуара Светофильтр Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики, Защита / ношение Тип аксессуара Светофильтр Описание Переходное кольцо FUJIFILM Adapter ring AR-X100 позволяет устанавливать на фотоаппарат светофильтры с диаметром 49 мм, для защиты объектива или достижения специальных эффектов. Кольцо совместимо со всеми фотоаппаратами серии X100: X100, X100S, X100T, X100F и X100V. Выпускается в черном и серебристом цвете. Видео Наш обзор

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