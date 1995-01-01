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Упор для большого пальца Freewell Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком

  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
  • Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком
Код товара:УТ-00085898
Артикул:FW-LQ3-TG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Упор Freewell Thumb Grip, устанавливающийся в башмак для аксессуаров, увеличивает выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в ладони. Особенно комфортен для фотографов, предпочитающих снимать навскидку, одной рукой. Подходит для камер Leica Q3 и Q3 43. Упор выполнен из алюминиевого сплава, а благодаря силиконовым накладкам он не царапает корпус фотоаппарата. Холодный башмак позволяет установить поверх упора небольшой осветитель или внешний микрофон.