Упор для большого пальца Freewell Thumb Grip для Leica Q3 и Q3 43, с башмаком

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Код товара: УТ-00085898 Артикул: FW-LQ3-TG Код товара: УТ-00085898 Артикул: FW-LQ3-TG Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Описание Упор Freewell Thumb Grip, устанавливающийся в башмак для аксессуаров, увеличивает выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в ладони. Особенно комфортен для фотографов, предпочитающих снимать навскидку, одной рукой. Подходит для камер Leica Q3 и Q3 43. Упор выполнен из алюминиевого сплава, а благодаря силиконовым накладкам он не царапает корпус фотоаппарата. Холодный башмак позволяет установить поверх упора небольшой осветитель или внешний микрофон. Видео Наш обзор

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