Необычный объектив «2 в 1» для камер Fujifilm X100V и X100VI – это одновременно 0.75 широкоугольный конвертер и 2х макронасадка, позволяющая фокусироваться с расстояния всего 4 см. Адаптер из комплекта можно также использовать для установки светофильтров диаметром 49 мм, а при использовании конвертеров подходят фильтры на 62 мм. При установке конвертеры также обеспечивают защиту камеры от пыли и влаги.

Система работает следующим образом: сначала вам необходимо скрутить с объектива камеры декоративное кольцо. В освободившуюся резьбу заворачивается адаптер для светофильтров 49 мм, а поверх него – макронасадка. Обратите внимание, что с этой насадкой вы не сможете фокусироваться на бесконечность, но зато сможете снимать с очень короткой дистанции. Для фокусировки на бесконечность вам потребуется установить на макролинзу вторую, широкоугольную часть конвертера. Она расширит поле зрения объектива до 107° по диагонали (эквивалент 26 мм).

После установки зайдите в меню камеры и в «Настройках съемки» найдите пункт «Конверсионная линза», в котором нужно указать, что на камеру установлен широкоугольный конвертер. Это позволит автоматически исправить дисторсию (искажения геометрии кадра).

Конвертер выполнен в матовом алюминиевом корпусе, на выбор доступны 2 варианта окраски – черный и серебристый. Благодаря использованию высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением применение адаптера практически не сказывается на качестве изображения. Обратите внимание, что при фокусировке на близких расстояниях растет количество аберраций (снижается резкость, усиливается хроматика) – это особенность оптической схемы объектива Fujifilm.

Комплектация:

Кольцо-адаптер с резьбой 49 мм

Макролинза

Широкоугольная насадка 0.75х

Крышки передняя и задняя

Салфетка для оптики

Мягкий чехол

Вес конвертера в сборе: 174 г