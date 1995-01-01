Телеконвертер Freewell 1.5x для компактных камер Fujifilm серии X100 помогает расширить возможности встроенного объектива вашей камеры: он увеличивает фокусное расстояние с умеренно-широкоугольного (35 мм в 35-мм эквиваленте) до стандартного (52 мм). Его алюминиевая конструкция (сплав AL6063) обеспечивает долговечность и красивый внешний вид – под стиль самой камеры. Использование оптического стекла помогает предотвратить потерю резкости или появление хроматических аберраций. Передняя резьба 62 мм позволяет вам использовать дополнительные светофильтры, открывая еще больше творческих возможностей. Наконец, с установкой телеконвертера обеспечивается надежная пыле- и влагозащита фотоаппарата, так как он закрывает собой единственное незащищенное место – тубус объектива.

Увеличение: 1.5x (до 52 мм)

1.5x (до 52 мм) Задняя резьба: 49 мм

49 мм Передняя резьба: 62 мм

62 мм Вес: 260 г

260 г Совместимость: Fujifilm X100V, X100VI

Комплектация: