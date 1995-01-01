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Телеконвертер Freewell 1.5x Telephoto для Fuji X100VI и X100V, черный

  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
  • Fuji X100VI X100V 1.5x Telephoto Black
Код товара:УТ-00088608
Артикул:FW-FU-XTP-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телеконвертер Freewell 1.5x для компактных камер Fujifilm серии X100 помогает расширить возможности встроенного объектива вашей камеры: он увеличивает фокусное расстояние с умеренно-широкоугольного (35 мм в 35-мм эквиваленте) до стандартного (52 мм). Его алюминиевая конструкция (сплав AL6063) обеспечивает долговечность и красивый внешний вид – под стиль самой камеры. Использование оптического стекла помогает предотвратить потерю резкости или появление хроматических аберраций. Передняя резьба 62 мм позволяет вам использовать дополнительные светофильтры, открывая еще больше творческих возможностей. Наконец, с установкой телеконвертера обеспечивается надежная пыле- и влагозащита фотоаппарата, так как он закрывает собой единственное незащищенное место – тубус объектива.
  • Увеличение: 1.5x (до 52 мм)
  • Задняя резьба: 49 мм
  • Передняя резьба: 62 мм
  • Вес: 260 г
  • Совместимость: Fujifilm X100V, X100VI

Комплектация:

  • Телеконвертер
  • Крышки передняя и задняя
  • Установочное адаптерное кольцо
  • Салфетка для оптики
  • Мягкий чехол