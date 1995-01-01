Лучшая бленда объектива для Fuji X100 серии

Бленда Fuji X100VI Real Lens Hood оснащена механизмом вращения светофильтров в оправе, что позволяет вам не выбирать: бленда или фильтры? Просто зажмите два красных фиксатора и поворачивайте кольцо – вместе с ним будет вращаться и фильтр. Удобно для съемки с поляризационными или Vario-ND фильтрами.

Откидная бленда для Fujifilm X100VI

Меняйте фильтры без труда: просто откиньте переднюю часть бленды вперед, снимите предустановленный фильтр CPL / Black Mist 49 мм и установите любой другой фильтр на его место.

Фильтр CPL с фильтром Black Mist

Бленда Fuji X100VI Real Lens Hood поставляется с предустановленным фильтром CPL/Black Mist 1/4 диаметром 49 мм (сменным). Поляризационный фильтр (CPL) устраняет блики и повышает контрастность изображения, улучшает цветопередачу, идеально подходит для пейзажной съемки, а дополнительный эффект Black Mist, создающий красивые гало вокруг источников света, как при съемке в легкий туман, добавляет вашим фотографиям и видеороликам кинематографичный вид.

Совместимые камеры: X100, X100S, X100T, X100F, X100V, X100VI

Комплектация: