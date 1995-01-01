Набор аксессуаров Freewell для компактных камер Fujifilm серии X100 включает поляризационный + 1/4 Mist фильтр, бленду, крышку объектива и адаптер для их установки. Продуманная конструкция позволяет вращать поляризационный фильтр, не снимая бленду: на корпусе установочного адаптера предусмотрен специальный рычажок. CPL фильтр позволяет устранить блики от стеклянных, глянцевых поверхностей, от воды, повышает цветовую насыщенность изображения и улучшает проработку облаков. Легкий Mist эффект создает интересные, кинематографичные гало вокруг источников света в кадре, а также немного разглаживает кожу при портретной съемке.

Бленда необходима для защиты от бликов при ярком контровом свете, а также для защиты объектива от физических повреждений, таких как царапины и сколы. Наконец, элегантная металлическая крышка, устанавливающаяся прямо поверх бленды, удачно дополняет стильный образ камеры.

Для установки необходимо открутить декоративное кольцо, установленное на камеру, и поставить на его место адаптер для фильтра. Затем установить на него светофильтр, затем бленду. Вы также можете использовать другие светофильтры с диаметром резьбы 49 мм. Бленда удерживается на камере с помощью уплотнительного силиконового кольца.

Комплект совместим со всеми камерами Fujifilm серии X100, начиная с самой первой: X100, X100S, X100T, X100F, X100V и X100VI. Он доступен в двух вариантах расцветки: матовом черном или матовом серебристом.

Размеры всей конструкции в сборе: 63 х 30 мм.

Размеры без крышки объектива: 56 х 26 мм

Вес нетто: 70 г

Комплектация