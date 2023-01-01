Описание

Переходное кольцо для установки объективов системы Canon EF на беззеркальные камеры EOS R. Адаптер схож по конструкции и функционалу с базовым адаптером EF-EOS R, но дополнительно оснащен кольцом управления, которое действует так же, как кольцо на «родных» объективах системы EOS R. Таким образом, вам не придется менять свои привычки при переходе от объективов EF к объективам R и обратно. На кольцо можно назначить такие функции как выбор ISO, диафрагмы, выдержки или компенсация экспозиции.

Как и стандартный адаптер, EF-EOS R Control Ring обеспечивает полноценную работу объективов: автофокусировку, автоэкспозицию, стабилизацию изображения, передачу данных о дистанции (при съемке со вспышкой) и так далее. Кольцо также можно использовать с объективами EF-S (для формата APS-C). Камера автоматически переключится в кроп-режим. Объективы EF-M использовать нельзя.