Аккумулятор Canon LP-E6P
Код товара:УТ-00079699
Артикул:6537C001
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E6P создан для новой камеры EOS R5 Mark II. Отличается повышенной отдачей энергии, что позволяет использовать весь функционал камеры, включая такие функции как предварительная серийная запись (Pre-Continuous Shooting), вывод RAW видео через HDMI, одновременная запись фото и видео и так далее. Обратно совместим с камерами, использующими батареи LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH, для зарядки можно использовать зарядное устройство Canon LC-E6 или заряжать непосредственно в камере. Напряжение 7.2В, емкость 16 Втч.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6