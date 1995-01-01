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Аккумулятор Canon LP-E6P

  • LP-E6P
  • LP-E6P
  • LP-E6P
Код товара:УТ-00079699
Артикул:6537C001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E6P создан для новой камеры EOS R5 Mark II. Отличается повышенной отдачей энергии, что позволяет использовать весь функционал камеры, включая такие функции как предварительная серийная запись (Pre-Continuous Shooting), вывод RAW видео через HDMI, одновременная запись фото и видео и так далее. Обратно совместим с камерами, использующими батареи LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH, для зарядки можно использовать зарядное устройство Canon LC-E6 или заряжать непосредственно в камере. Напряжение 7.2В, емкость 16 Втч.

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15
  • Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6