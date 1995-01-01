Аккумулятор Canon LP-E6P

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Код товара: УТ-00079699 Артикул: 6537C001 Код товара: УТ-00079699 Артикул: 6537C001 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E6P создан для новой камеры EOS R5 Mark II. Отличается повышенной отдачей энергии, что позволяет использовать весь функционал камеры, включая такие функции как предварительная серийная запись (Pre-Continuous Shooting), вывод RAW видео через HDMI, одновременная запись фото и видео и так далее. Обратно совместим с камерами, использующими батареи LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH, для зарядки можно использовать зарядное устройство Canon LC-E6 или заряжать непосредственно в камере. Напряжение 7.2В, емкость 16 Втч. Совместимые модели: Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D Видеокамеры Canon XC10, XC15

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