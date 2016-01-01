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Аккумулятор Canon LP-E19

  • LP-E19
  • LP-E19
  • LP-E19
Код товара:УТ-00008668
Артикул:1169C002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для Canon EOS-1D X Mark II. Увеличенная на 10% емкость аккумулятора (по сравнению с LP-E4N) обеспечивает более высокую скорость серийной съемки: 14 кадров/с с LP-E19 вместо 12 кадров/с с LP-E4 / LP-E4N. Ёмкость 2750 мАч. Интеллектуальная батарея: сообщает уровень заряда с точностью до 1%, сообщает число срабатывания затвора со времени последней зарядки, сообщает свое состояние (исправна / требует замены).

Совместимые камеры:

  • EOS R1
  • EOS R3
  • EOS-1D X Mark III
  • EOS-1D X Mark II
  • EOS-1D C
  • EOS-1D X
  • EOS-1D Mark IV
  • EOS-1Ds Mark III
  • EOS-1D Mark III