Оригинальный литий-ионный аккумулятор для Canon EOS-1D X Mark II. Увеличенная на 10% емкость аккумулятора (по сравнению с LP-E4N) обеспечивает более высокую скорость серийной съемки: 14 кадров/с с LP-E19 вместо 12 кадров/с с LP-E4 / LP-E4N. Ёмкость 2750 мАч. Интеллектуальная батарея: сообщает уровень заряда с точностью до 1%, сообщает число срабатывания затвора со времени последней зарядки, сообщает свое состояние (исправна / требует замены).