Аккумулятор Canon LP-E19
Код товара : УТ-00008668
Артикул : 1169C002
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.225
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для Canon EOS-1D X Mark II. Увеличенная на 10% емкость аккумулятора (по сравнению с LP-E4N) обеспечивает более высокую скорость серийной съемки: 14 кадров/с с LP-E19 вместо 12 кадров/с с LP-E4 / LP-E4N. Ёмкость 2750 мАч. Интеллектуальная батарея: сообщает уровень заряда с точностью до 1%, сообщает число срабатывания затвора со времени последней зарядки, сообщает свое состояние (исправна / требует замены).
Совместимость: Canon EOS-1D X Mark II и камеры предыдущих поколений: EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV, EOS-1D X.
Приблизительное число кадров с Canon EOS-1D X Mark II, фотосъемка:
- 1210 кадров при 23°С,
- 1020 кадров при 0° С,
- 260 / 240 кадров при съемке с использованием ЖК-экрана (Live View), 23° / 0° С соответственно.
Видеосъемка:
- 4K и Full HD 120p: приблизительно 1 ч. 40 мин. при 23° С, 1 ч.30 мин. при 0° С.
- Full HD 24p: приблизительно 2 ч. 20 мин. при 23° С, 2 ч. 00 мин. при 0° С