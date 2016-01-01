Аккумулятор Canon LP-E19

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Код товара: УТ-00008668 Артикул: 1169C002 Код товара: УТ-00008668 Артикул: 1169C002 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор для Canon EOS-1D X Mark II. Увеличенная на 10% емкость аккумулятора (по сравнению с LP-E4N) обеспечивает более высокую скорость серийной съемки: 14 кадров/с с LP-E19 вместо 12 кадров/с с LP-E4 / LP-E4N. Ёмкость 2750 мАч. Интеллектуальная батарея: сообщает уровень заряда с точностью до 1%, сообщает число срабатывания затвора со времени последней зарядки, сообщает свое состояние (исправна / требует замены). Совместимые камеры: EOS R1

EOS R3

EOS-1D X Mark III

EOS-1D X Mark II

EOS-1D C

EOS-1D X

EOS-1D Mark IV

EOS-1Ds Mark III

EOS-1D Mark III Видео Наш обзор

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