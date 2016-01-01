Аккумулятор Canon LP-E19
Код товара:УТ-00008668
Артикул:1169C002
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для Canon EOS-1D X Mark II. Увеличенная на 10% емкость аккумулятора (по сравнению с LP-E4N) обеспечивает более высокую скорость серийной съемки: 14 кадров/с с LP-E19 вместо 12 кадров/с с LP-E4 / LP-E4N. Ёмкость 2750 мАч. Интеллектуальная батарея: сообщает уровень заряда с точностью до 1%, сообщает число срабатывания затвора со времени последней зарядки, сообщает свое состояние (исправна / требует замены).
Совместимые камеры:
- EOS R1
- EOS R3
- EOS-1D X Mark III
- EOS-1D X Mark II
- EOS-1D C
- EOS-1D X
- EOS-1D Mark IV
- EOS-1Ds Mark III
- EOS-1D Mark III