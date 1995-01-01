Аккумулятор Canon LP-E17 (уцененный)
Код товара : УТ-00070870
Артикул : 9967B002 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
10%
9 990 ₽
8 999 ₽
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер EOS. Емкость 1040 мАч (7.2 В).
Совместимые модели:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R50, R100
Оригинальные аккумуляторы, как правило, хранят заряд значительно дольше своих аналогов от сторонних производителей. Благодаря строгому контролю качества вероятность брака (протечки) у них также намного меньше.
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