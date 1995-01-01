Бленда Canon Lens Hood ET-89 для RF 85mm F1.2L USM (DS)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00064330 Артикул : 3448C001



Оригинальная бленда для RF 85mm F1.2L USM и RF 85mm F1.2L USM DS. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, устраняя блики, улучшая контрастность и цветопередачу. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от механических повреждений и осадков. Задать вопрос 8 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальная бленда для RF 85mm F1.2L USM и RF 85mm F1.2L USM DS. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, устраняя блики, улучшая контрастность и цветопередачу. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от механических повреждений и осадков.

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