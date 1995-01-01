Бленда Canon Lens Hood ET-73C для RF 100mm f/2.8 L IS USM



Код товара: УТ-00061435 Артикул: 4516C001 Код товара: УТ-00061435 Артикул: 4516C001 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная бленда Canon ET-73C для объектива RF 100mm f/2.8 L IS USM. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов при съемке против ярких источников света, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, бленда создает дополнительный выступ, который может защитить переднюю линзу объектива от случайных ударов, царапин и потертостей. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.