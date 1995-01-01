Оригинальная бленда Canon ET-73C для объектива RF 100mm f/2.8 L IS USM. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов при съемке против ярких источников света, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, бленда создает дополнительный выступ, который может защитить переднюю линзу объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.
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