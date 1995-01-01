Бленда Canon Lens Hood ET-73 для EF 100mm f/2.8 L IS USM



Код товара: УТ-00077149 Артикул: 3565B001 Код товара: УТ-00077149 Артикул: 3565B001 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная светозащитная бленда Canon Lens Hood ET-73 для объектива EF 100mm f/2.8 L S USM Macro. Ограничивает попадание на линзы бокового света, создающего паразитную засветку, нежелательные блики и ореолы. Частично защищает переднюю линзу от грязи и физических повреждений. Материал: пластик. Видео Наш обзор

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