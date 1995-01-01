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Бленда Canon Lens Hood ET-73 для EF 100mm f/2.8 L IS USM

Код товара:УТ-00077149
Артикул:3565B001

Товар не найден

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Описание

Оригинальная светозащитная бленда Canon Lens Hood ET-73 для объектива EF 100mm f/2.8 L S USM Macro. Ограничивает попадание на линзы бокового света, создающего паразитную засветку, нежелательные блики и ореолы. Частично защищает переднюю линзу от грязи и физических повреждений. Материал: пластик.