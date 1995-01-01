Оригинальная светозащитная бленда Canon Lens Hood ET-73 для объективаEF 100mm f/2.8 L S USMMacro. Ограничивает попадание на линзы бокового света, создающего паразитную засветку, нежелательные блики и ореолы. Частично защищает переднюю линзу от грязи и физических повреждений. Материал: пластик.
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