Бленда Canon Lens Hood ES-22 для EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
Код товара : УТ-00063770
Артикул : 1377C001
2 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.015
Страна производства
Тайвань
Описание
Оригинальная бленда для объектива Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков.
- Вес в упаковке: 15 г
- Размеры: 60 x 5 x 60 мм