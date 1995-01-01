Бленда Canon Lens Hood ES-22 для EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
Код товара:УТ-00063770
Артикул:1377C001
Товар не найден
Характеристики
Область примененияДля оптики
Тип аксессуараБленда
Страна производстваТайвань
Описание
Оригинальная бленда для объектива Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков.
- Вес в упаковке: 15 г
- Размеры: 60 x 5 x 60 мм