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Бленда Canon Lens Hood ES-22 для EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM

Код товара:УТ-00063770
Артикул:1377C001

Товар не найден

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Описание
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Описание

Оригинальная бленда для объектива Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков.

  • Вес в упаковке: 15 г
  • Размеры: 60 x 5 x 60 мм