Оригинальная бленда для объектива Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков.