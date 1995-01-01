Бленда Canon Lens Hood ES-22 для EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM



Код товара: УТ-00063770 Артикул: 1377C001 Код товара: УТ-00063770 Артикул: 1377C001 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Страна производства Тайвань Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Страна производства Тайвань Описание Оригинальная бленда для объектива Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков. Вес в упаковке: 15 г

Размеры: 60 x 5 x 60 мм Видео Наш обзор

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