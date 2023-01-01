Описание

Оригинальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора Canon LP-E17.

Совместимые модели:

EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D

EOS M3, M5, M6

EOS RP

Обеспечивает быструю и надежную зарядку от сети переменного тока 100 - 240 В, 50 / 60 Гц. При наличии соответствующего адаптера для розетки может использоваться по всему миру.