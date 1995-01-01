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Зарядное устройство Canon LC-E17E для LP-E17

Код товара:УТ-00011474
Артикул:9969B001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора Canon LP-E17.

Совместимые модели:

  • EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D
  • EOS M3, M5, M6
  • EOS RP

Обеспечивает быструю и надежную зарядку от сети переменного тока 100 - 240 В, 50 / 60 Гц. При наличии соответствующего адаптера для розетки может использоваться по всему миру.