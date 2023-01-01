Зарядное устройство Canon LC-E17E для LP-E17
Код товара : УТ-00011474
Артикул : 9969B001
6 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.230
Описание
Оригинальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора Canon LP-E17.
Совместимые модели:
- EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D
- EOS M3, M5, M6
- EOS RP
Обеспечивает быструю и надежную зарядку от сети переменного тока 100 - 240 В, 50 / 60 Гц. При наличии соответствующего адаптера для розетки может использоваться по всему миру.