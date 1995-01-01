Зарядное устройство Canon LC-E17E для LP-E17



Код товара: УТ-00011474 Артикул: 9969B001 Код товара: УТ-00011474 Артикул: 9969B001 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Оригинальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора Canon LP-E17. Совместимые модели: EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D

EOS M3, M5, M6

EOS RP Обеспечивает быструю и надежную зарядку от сети переменного тока 100 - 240 В, 50 / 60 Гц. При наличии соответствующего адаптера для розетки может использоваться по всему миру. Видео Наш обзор

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