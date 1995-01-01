Зарядное устройство Canon LC-E17E для LP-E17
Код товара:УТ-00011474
Артикул:9969B001
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Оригинальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора Canon LP-E17.
Совместимые модели:
- EOS 200D, 750D, 760D, 800D, 77D
- EOS M3, M5, M6
- EOS RP
Обеспечивает быструю и надежную зарядку от сети переменного тока 100 - 240 В, 50 / 60 Гц. При наличии соответствующего адаптера для розетки может использоваться по всему миру.