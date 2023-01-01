Описание

Нейтрально-серый светофильтр с переменной плотностью (1.5 - 9 ступеней) для адаптера Canon EF-EOS R Drop-In Filter Mount. Благодаря заднему расположению может использоваться с любым объективом Canon EF или EF-S на беззеркальных камерах системы EOS R. Отличный выбор для видеографов и фотографов-пейзажистов. Аналогичный фильтр можно приобрести в комплекте с адаптером.

Плотность фильтра регулируется вращением небольшого диска на оправе. Когда использование ND фильтра становится нежелательно (вечерняя съемка), его можно извлечь и заменить на прозрачный Drop-In Clear Filter A. Обратите внимание, что ND-фильтр, устанавливаемый в адаптер, не защищает объектив от яркого света. Для съемки солнца и аналогичных ярких объектов необходимо защищать объектив с помощью плотного фильтра перед линзами.

ND-фильтры позволяют продлевать выдержку и сильнее открывать диафрагму в условиях избыточно яркого освещения. Наибольшую популярность получили в ходе видеографической революции, т.к. фотокамеры, в отличие от профессиональных видеокамер, не имеют встроенных ND-фильтров. Другой особенностью видеосъемки является то, что для плавного видеоряда оператору приходится удерживать выдержку в диапазоне 1/50 - 1/120 с. При этом для съемки с широким динамическим диапазоном (Log-гамма) ISO приходится поднимать до 800, а диафрагму желательно удерживать в открытом состоянии. В таких жестких рамках при съемке под дневным светом у оператора не остается других вариантов, кроме ограничения светопропускаемости с помощью затемняющих фильтров.