Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17
Код товара : УТ-00023992
Артикул : 0250C001
7 490 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.090
Описание
Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка.
Длина шнура приблизительно 2.3 м.