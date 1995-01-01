Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17



Код товара: УТ-00023992 Артикул: 0250C001 Код товара: УТ-00023992 Артикул: 0250C001 Область применения Питание Тип аксессуара Сетевой адаптер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Сетевой адаптер Описание Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка. Длина шнура приблизительно 2.3 м. Видео Наш обзор

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