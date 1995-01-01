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Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17

Код товара:УТ-00023992
Артикул:0250C001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка.

Длина шнура приблизительно 2.3 м.