Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17
Код товара:УТ-00023992
Артикул:0250C001
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараСетевой адаптер
Описание
Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка.
Длина шнура приблизительно 2.3 м.