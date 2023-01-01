Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка.