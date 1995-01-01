Переходник Canon DR-E12 для камер с LP-E12



Код товара: УТ-00050455 Артикул: 6785B001 Код товара: УТ-00050455 Артикул: 6785B001 Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Описание Переходник (фальш-батарея) для сетевого адаптера CA-PS700. Canon DR-E12 позволяет использовать данный адаптер со всеми камерами, работающими от аккумулятора LP-E12. DR-E12 устанавливается в батарейный отсек, позволяя вести съемку с питанием от электросети 100 - 240 В 50 / 60 Гц. Совместимые камеры: Canon PowerShot SX70 HS

Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II

Canon EOS 100D Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.