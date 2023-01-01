Переходник Canon DR-E12 для камер с LP-E12
Код товара : УТ-00050455
Артикул : 6785B001
4 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Переходник (фальш-батарея) для сетевого адаптера CA-PS700. Canon DR-E12 позволяет использовать данный адаптер со всеми камерами, работающими от аккумулятора LP-E12. DR-E12 устанавливается в батарейный отсек, позволяя вести съемку с питанием от электросети 100 - 240 В 50 / 60 Гц.
Совместимость:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M100, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D