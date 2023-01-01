Переходник (фальш-батарея) для сетевого адаптера CA-PS700. Canon DR-E12 позволяет использовать данный адаптер со всеми камерами, работающими от аккумулятора LP-E12. DR-E12 устанавливается в батарейный отсек, позволяя вести съемку с питанием от электросети 100 - 240 В 50 / 60 Гц.