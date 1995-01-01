Переходник Canon DR-E12 для камер с LP-E12
Код товара:УТ-00050455
Артикул:6785B001
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараКаплер (фальш-батарея)
Описание
Переходник (фальш-батарея) для сетевого адаптера CA-PS700. Canon DR-E12 позволяет использовать данный адаптер со всеми камерами, работающими от аккумулятора LP-E12. DR-E12 устанавливается в батарейный отсек, позволяя вести съемку с питанием от электросети 100 - 240 В 50 / 60 Гц.
Совместимые камеры:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D