Батарейная рукоятка Canon Cooling Fan CF-R20EP с вентилятором и Ethernet-портом 2.5G Base-T создана специально для камеры EOS R5 Mark II. CF-R20EP вмещает 2 аккумулятора LP-E6P, LP-E6NH, LP-E6N или LP-E6, позволяя снимать дольше, не беспокоясь о быстром разряде батареи. Вентилятор обеспечивает активное охлаждение камеры, позволяет записывать видео в формате 8K 30p более 120 минут. Порт Ethernet поддерживает высокоскоростной стандарт связи 2.5G Base-T, что идеально подходит для профессионалов, которым необходима высокоскоростная передача данных и дистанционное управление камерой со значительного расстояния (спортивные соревнования, наблюдение за дикими животными).

Рукоятка отличается продуманной конструкцией, в которой вентилятор используется для забора холодного воздуха спереди через вентиляционные отверстия на батарейном блоке. В меню камеры вентилятор можно принудительно включить, выключить, или настроить на работу только в режиме ожидания. Также можно выбрать одну из трех скоростей вращения вентилятора.

При подключении к адаптерам питания PD-E2 или PD-E1 возможна зарядка батарей внутри ручки (зарядка оригинальных LP-E6 не поддерживается).

Ethernet порт стандартного размера (RJ-45) позволяет осуществлять передачу данных по FTP, дистанционную съемку с помощью ПО EOS Utility и другие операции. Поддерживаются адреса IPv6, для аутентифицированной локальной сети используется IEEE 802.1X.

Примечания: