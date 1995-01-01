Сетевой адаптер Canon CA-PS700E



Код товара: 00000049634 Артикул: 7875A003 Код товара: 00000049634 Артикул: 7875A003 Область применения Питание Тип аксессуара Сетевой адаптер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Сетевой адаптер Описание Оригинальный сетевой адаптер CA-PS700E для определенных камер Canon. Для использования требуется переходник (coupler), модель которого зависит от камеры. DR-E8, DR-E10, DR-E12, DR-E15. Обеспечивает постоянное питание камеры (от розетки) в течение неограниченного периода времени. Европейская вилка. Совместимость: DR-E8 - Canon 550D, 600D, 650D, 700D

DR-E10 - Canon 1100D, 1200D, 1300D

DR-E12 - Canon EOS M

DR-E15 - Canon 100D Видео Наш обзор

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