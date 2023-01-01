Оригинальный сетевой адаптер CA-PS700E для определенных камер Canon. Для использования требуется переходник (coupler), модель которого зависит от камеры (список ниже). Обеспечивает постоянное питание камеры (от розетки) в течение неограниченного периода времени. Европейская вилка.