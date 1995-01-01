Сетевой адаптер Canon CA-PS700E
Код товара:00000049634
Артикул:7875A003
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараСетевой адаптер
Описание
Оригинальный сетевой адаптер CA-PS700E для определенных камер Canon. Для использования требуется переходник (coupler), модель которого зависит от камеры. DR-E8, DR-E10, DR-E12, DR-E15. Обеспечивает постоянное питание камеры (от розетки) в течение неограниченного периода времени. Европейская вилка.
Совместимость:
- DR-E8 - Canon 550D, 600D, 650D, 700D
- DR-E10 - Canon 1100D, 1200D, 1300D
- DR-E12 - Canon EOS M
- DR-E15 - Canon 100D