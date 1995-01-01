Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сетевой адаптер Canon CA-PS700E

Код товара:00000049634
Артикул:7875A003

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный сетевой адаптер CA-PS700E для определенных камер Canon. Для использования требуется переходник (coupler), модель которого зависит от камеры. DR-E8, DR-E10, DR-E12, DR-E15. Обеспечивает постоянное питание камеры (от розетки) в течение неограниченного периода времени. Европейская вилка.

Совместимость:

  • DR-E8 - Canon 550D, 600D, 650D, 700D
  • DR-E10 - Canon 1100D, 1200D, 1300D
  • DR-E12 - Canon EOS M
  • DR-E15 - Canon 100D