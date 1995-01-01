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Адаптер многофункциональной площадки Canon AD-E1 для вспышек

  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
  • AD-E1 для многофункциональной площадки
Код товара:УТ-00077100
Артикул:@ 4943C001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

AD-E1 — это адаптер для новой многофункциональной площадки определенных камер EOS R, который позволяет использовать вспышки Speedlite со стандартным 5-контактным разъемом «горячий башмак», а также вспышки и синхронизаторы других производителей. При этом обеспечивается герметичное пыле- и влагозащищенное соединение по стандарту JIS 2.

Используйте в любую погоду
Благодаря защите от непогоды на уровне новых вспышек Speedlite адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки обезопасит соединение от попадания влаги и пыли — все благодаря защите, соответствующей стандарту JIS 2.

Надежное фиксируемое соединение
Уверенно устанавливайте адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки и фиксируйте его на многофункциональной площадке камеры с помощью специального фиксатора.

Без лишних элементов питания
Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки получает питание напрямую от камеры, обеспечивая удобство использования и возможность сосредоточиться на съемке, а не работе оборудования.

Компактный, незаметный, легкий
Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки весит лишь несколько граммов и занимает минимум места.

Совместимые камеры:

  • EOS R1
  • EOS R3
  • EOS R5
  • EOS R5 Mark II
  • EOS R6
  • EOS R6 Mark II
  • EOS R6 Mark III
  • EOS R6 V
  • EOS R7
  • EOS R8
  • EOS R10
  • EOS R50
  • EOS R50 V
  • EOS R100
  • EOS Kiss M2 / EOS M50 Mark II
  • PowerShot V1
  • PowerShot V10