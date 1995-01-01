AD-E1 — это адаптер для новой многофункциональной площадки определенных камер EOS R, который позволяет использовать вспышки Speedlite со стандартным 5-контактным разъемом «горячий башмак», а также вспышки и синхронизаторы других производителей. При этом обеспечивается герметичное пыле- и влагозащищенное соединение по стандарту JIS 2.

Используйте в любую погоду

Благодаря защите от непогоды на уровне новых вспышек Speedlite адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки обезопасит соединение от попадания влаги и пыли — все благодаря защите, соответствующей стандарту JIS 2.

Надежное фиксируемое соединение

Уверенно устанавливайте адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки и фиксируйте его на многофункциональной площадке камеры с помощью специального фиксатора.

Без лишних элементов питания

Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки получает питание напрямую от камеры, обеспечивая удобство использования и возможность сосредоточиться на съемке, а не работе оборудования.

Компактный, незаметный, легкий

Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки весит лишь несколько граммов и занимает минимум места.

Совместимые камеры: