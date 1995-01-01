Адаптер многофункциональной площадки Canon AD-E1 для вспышек
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Характеристики
Описание
AD-E1 — это адаптер для новой многофункциональной площадки определенных камер EOS R, который позволяет использовать вспышки Speedlite со стандартным 5-контактным разъемом «горячий башмак», а также вспышки и синхронизаторы других производителей. При этом обеспечивается герметичное пыле- и влагозащищенное соединение по стандарту JIS 2.
Используйте в любую погоду
Благодаря защите от непогоды на уровне новых вспышек Speedlite адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки обезопасит соединение от попадания влаги и пыли — все благодаря защите, соответствующей стандарту JIS 2.
Надежное фиксируемое соединение
Уверенно устанавливайте адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки и фиксируйте его на многофункциональной площадке камеры с помощью специального фиксатора.
Без лишних элементов питания
Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки получает питание напрямую от камеры, обеспечивая удобство использования и возможность сосредоточиться на съемке, а не работе оборудования.
Компактный, незаметный, легкий
Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки весит лишь несколько граммов и занимает минимум места.
Совместимые камеры:
- EOS R1
- EOS R3
- EOS R5
- EOS R5 Mark II
- EOS R6
- EOS R6 Mark II
- EOS R6 Mark III
- EOS R6 V
- EOS R7
- EOS R8
- EOS R10
- EOS R50
- EOS R50 V
- EOS R100
- EOS Kiss M2 / EOS M50 Mark II
- PowerShot V1
- PowerShot V10