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Сетевой адаптер Canon AC-E19 для EOS-1D X Mark II / III

Код товара:УТ-00011842
Артикул:1171C003

Товар не найден

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Описание
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Описание

Сетевой адаптер для зеркальных камер EOS-1D X Mark II и EOS-1D X Mark III, также подходит для питания профессиональных видеокамер EOS C300 Mark III и EOS C500 Mark II. Позволяет камере вести бесперебойную работу с питанием от электросети. Для работы с камерами EOS-1D X необходим переходник DR-E19, который устанавливается в батарейный отсек камеры. Для работы с видеокамерами переходник не требуется, штекер адаптера устанавливается прямо в гнездо для постоянного тока.