Сетевой адаптер Canon AC-E6N
Код товара : УТ-00014522
Артикул : 1425C003
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.180
Описание
Оригинальный сетевой адаптер Canon AC-E6N может использоваться с широким диапазоном зеркальных камер Canon. Для функционирования также требуется адаптер, устанавливающийся в батарейный отсек камеры DR-E6 (для камер, использующих аккумуляторы LP-E6) или DR-E18 (для камер, использующих LP-E18). Эти адаптеры продаются отдельно.
Сетевой адаптер обеспечивает возможность использовать камеру в течение неограниченного времени, питая ее от бытовой электросети. В комплекте шнур с европейской вилкой.
Совместимые камеры:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D
- EOS 60D, 70D, 77D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II
- EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II
- EOS R, RP, R10, R7, R6, R5