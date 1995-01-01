Описание

Оригинальный сетевой адаптер Canon AC-E6N может использоваться с широким диапазоном зеркальных камер Canon. Для функционирования также требуется адаптер, устанавливающийся в батарейный отсек камеры DR-E6 (для камер, использующих аккумуляторы LP-E6) или DR-E18 (для камер, использующих LP-E18). Эти адаптеры продаются отдельно.

Сетевой адаптер обеспечивает возможность использовать камеру в течение неограниченного времени, питая ее от бытовой электросети. В комплекте шнур с европейской вилкой.

Совместимые камеры: