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Книга Чапник Г. «Правда не нуждается в союзниках. Фотожурналистика изнутри»
Книга Надар «Когда я был фотографом»
Книга Дайер Дж. «Самое время»
Книга Капа Р. «Скрытая перспектива»
Книга Ман Р. «Автопортрет»
Фотоальбом Мухин И. «Москва Light»
Фотоальбом Мухин И. «Weekend»
Фотоальбом Гордасевич А. «Рассказы из русской Лапландии»
Книга Магни Л. «Легендарные фотографы современности и их шедевры»
Фотоальбом Ярошенко Г. «ЖД. Железная дорога» (EN)
Книга Leica Ninety Nine Years (EN)
Фотоальбом Leica & Zagato Vol. 1 USA Collectibles
Фотоальбом Leica & Zagato Vol. 2 Europe Collectibles
Фотоальбом Wettke J., Konecky R. The Diversity of Kenia
Книга Leica "Augen Auf!" 100 Jahre Leica (DE)
Фотоальбом Андрей Жилин «САХА. Топографические портреты.»