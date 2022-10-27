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Фотоальбом Tezoro «Верона», 17х23 см, 60 страниц, натуральная кожа
Фотоальбом Florentia «Катания», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
Фотоальбом Tezoro «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
Кожаный фотоальбом Florentia 30х30 см, 100 страниц "Capriolo" зелёный
Кожаный фотоальбом Florentia 30х30 см, 100 страниц "Tifani " бирюзовый
Фотоальбом Tezoro «Rovatto» 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
Альбом Florentia Solievo, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
Фотоальбом Florentia «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц