Sigma 85mm F1.2 DG | Art — это светосильный объектив, обеспечивающий исключительное оптическое качество уже при максимальной диафрагме F1.2 и при этом являющийся самым компактным и легким в своем классе (среди автофокусных объективов 85mm f/1.2 на сентябрь 2026 г). Он сочетает в себе бескомпромиссную разрешающую способность с выразительным боке, характерным именно для светосилы F1.2. Объектив гарантирует превосходные результаты в самых разных условиях съемки: от студийных портретов и свадеб до фэшн-фотографии и создания кинематографичных видеороликов. Вес объектива составляет всего 905 г, поэтому даже длительные съемки проходят без усталости мышц. Система автофокуса с двумя приводами HLA обеспечивает быстрое и бесшумное наведение на резкость и надежное отслеживание объекта в движении.

Исключительная разрешающая способность

Помимо двух элементов из стекла SLD, в конструкции используется стекло с высокой аномальной дисперсией, что позволяет максимально эффективно подавить осевую хроматическую аберрацию, свойственную светосильным объективам. Асферические элементы тщательно корректируют сферическую аберрацию и сагиттальную кому. Объектив демонстрирует неизменно высокую разрешающую способность даже с полностью открытой диафрагмой, полностью раскрывая художественный потенциал, доступный только при светосиле F1.2. Он позволяет передать малейшие нюансы мимики и текстуры объекта съемки, выводя качество как фото-, так и видеосъемки на новый уровень.

Красивое боке, выделяющее объект съемки

Сочетание высокой светосилы F1.2 и фокусного расстояния 85 мм обеспечивает крайне малую глубину резкости и красивое, выразительное боке. Использование 13-лепестковой диафрагмы позволяет сохранить форму бликов практически круглой даже при сильном диафрагмировании. Естественный рисунок боке, лишенный цветных окантовок и эффекта «двоения» контуров, эффектно выделяет объект съемки, придавая портретам и видеоматериалам невероятный объем и глубину.

Минимизация бликов и переотражений

Благодаря передовым технологиям моделирования, конструкторы уделили особое внимание устранению бликов и переотражений (паразитных изображений), снижающих качество картинки при различных условиях падения света. Высокая устойчивость к контровому свету гарантирует получение четких и контрастных изображений при любом освещении.

Самый компактный и легкий объектив класса 85 мм F1.2

Эффективное размещение асферических элементов в группах фокусировки позволило существенно сократить общее количество линз в фокусировочном блоке. Несмотря на использование сложного механизма «плавающих» линз, благодаря прецизионной механической конструкции удалось добиться минимальных для данного класса габаритов и веса — всего 905 г. Объектив удобен в использовании даже во время длительных съемок или в ситуациях, требующих мобильности, что значительно повышает оперативность работы на съемочной площадке.

Быстрая и тихая автофокусировка благодаря двойному приводу HLA

Быстрая и тихая система автофокусировки, работающая на базе двойного привода HLA (High-response Linear Actuator, высокоскоростной линейный привод), обеспечивает надежное отслеживание объекта как при фото-, так и при видеосъемке. Даже при малой глубине резкости, характерной для максимальной диафрагмы F1.2, объектив точно фокусируется на объекте, позволяя плавно и точно снимать любые сцены.

Гордость творческого инструмента: высокое качество сборки линейки Art

Благодаря использованию высокоточных компонентов из легких и сверхпрочных материалов (таких как TSC), объектив сочетает в себе жесткость и долговечность, свойственные серии Art, с компактностью и удобством транспортировки, а также отличается качеством сборки, гарантирующим надежную службу в течение долгого времени. TSC (Thermally Stable Composite) – это разновидность поликарбоната с коэффициентом теплового расширения, близким к показателям алюминия. Материал обладает высокой адгезией к металлическим деталям, что способствует высокому качеству производства изделий.

Конструкция, минимизирующая «дыхание фокуса»

Оптимизация расположения фокусировочной группы линз и использование асферических элементов позволяют существенно подавить эффект «дыхания фокуса» (изменения масштаба изображения при смене дистанции фокусировки). Изменение угла обзора при перефокусировке сведено к минимуму, что обеспечивает естественный вид перехода фокуса во время съемки видео.

Разнообразные функции для удобства съемки

Объектив оснащен кнопкой AFL, которая продублирована для удобства использования как в портретной, так и в пейзажной ориентации. По умолчанию она работает в роли блокировки автофокуса, а в меню камеры ей можно назначить другие различные функции по вашему усмотрению. Помимо кольца управления диафрагмой, предусмотрены переключатель блокировки этого кольца* и переключатель для включения или отключения щелчков при его вращении (Click On / Off).

* при активации блокировки в положении A кольцо диафрагмы фиксируется в этом положении. Если активировать блокировку в любом другом положении, кольцо фиксируется в диапазоне от максимально открытой до минимальной диафрагмы, и его невозможно будет перевести в положение A.

Пыле- и брызгозащищенная конструкция,* водо- и жироотталкивающее покрытие

Помимо пыле- и брызгозащищенного исполнения, на переднюю линзу объектива нанесено водо- и жироотталкивающее покрытие, что позволяет уверенно использовать его даже в сложных условиях съемки на открытом воздухе.

* Конструкция объектива обеспечивает защиту от пыли и брызг, однако он не является водонепроницаемым. При использовании объектива вблизи воды и т. п. избегайте попадания на него большого количества брызг. Попадание воды внутрь объектива может привести к серьезной неисправности и сделать его непригодным для ремонта.

Характеристики