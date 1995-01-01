Объектив Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
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Описание
Sigma 85mm F1.2 DG | Art — это светосильный объектив, обеспечивающий исключительное оптическое качество уже при максимальной диафрагме F1.2 и при этом являющийся самым компактным и легким в своем классе (среди автофокусных объективов 85mm f/1.2 на сентябрь 2026 г). Он сочетает в себе бескомпромиссную разрешающую способность с выразительным боке, характерным именно для светосилы F1.2. Объектив гарантирует превосходные результаты в самых разных условиях съемки: от студийных портретов и свадеб до фэшн-фотографии и создания кинематографичных видеороликов. Вес объектива составляет всего 905 г, поэтому даже длительные съемки проходят без усталости мышц. Система автофокуса с двумя приводами HLA обеспечивает быстрое и бесшумное наведение на резкость и надежное отслеживание объекта в движении.
Исключительная разрешающая способность
Помимо двух элементов из стекла SLD, в конструкции используется стекло с высокой аномальной дисперсией, что позволяет максимально эффективно подавить осевую хроматическую аберрацию, свойственную светосильным объективам. Асферические элементы тщательно корректируют сферическую аберрацию и сагиттальную кому. Объектив демонстрирует неизменно высокую разрешающую способность даже с полностью открытой диафрагмой, полностью раскрывая художественный потенциал, доступный только при светосиле F1.2. Он позволяет передать малейшие нюансы мимики и текстуры объекта съемки, выводя качество как фото-, так и видеосъемки на новый уровень.
Красивое боке, выделяющее объект съемки
Сочетание высокой светосилы F1.2 и фокусного расстояния 85 мм обеспечивает крайне малую глубину резкости и красивое, выразительное боке. Использование 13-лепестковой диафрагмы позволяет сохранить форму бликов практически круглой даже при сильном диафрагмировании. Естественный рисунок боке, лишенный цветных окантовок и эффекта «двоения» контуров, эффектно выделяет объект съемки, придавая портретам и видеоматериалам невероятный объем и глубину.
Минимизация бликов и переотражений
Благодаря передовым технологиям моделирования, конструкторы уделили особое внимание устранению бликов и переотражений (паразитных изображений), снижающих качество картинки при различных условиях падения света. Высокая устойчивость к контровому свету гарантирует получение четких и контрастных изображений при любом освещении.
Самый компактный и легкий объектив класса 85 мм F1.2
Эффективное размещение асферических элементов в группах фокусировки позволило существенно сократить общее количество линз в фокусировочном блоке. Несмотря на использование сложного механизма «плавающих» линз, благодаря прецизионной механической конструкции удалось добиться минимальных для данного класса габаритов и веса — всего 905 г. Объектив удобен в использовании даже во время длительных съемок или в ситуациях, требующих мобильности, что значительно повышает оперативность работы на съемочной площадке.
Быстрая и тихая автофокусировка благодаря двойному приводу HLA
Быстрая и тихая система автофокусировки, работающая на базе двойного привода HLA (High-response Linear Actuator, высокоскоростной линейный привод), обеспечивает надежное отслеживание объекта как при фото-, так и при видеосъемке. Даже при малой глубине резкости, характерной для максимальной диафрагмы F1.2, объектив точно фокусируется на объекте, позволяя плавно и точно снимать любые сцены.
Гордость творческого инструмента: высокое качество сборки линейки Art
Благодаря использованию высокоточных компонентов из легких и сверхпрочных материалов (таких как TSC), объектив сочетает в себе жесткость и долговечность, свойственные серии Art, с компактностью и удобством транспортировки, а также отличается качеством сборки, гарантирующим надежную службу в течение долгого времени. TSC (Thermally Stable Composite) – это разновидность поликарбоната с коэффициентом теплового расширения, близким к показателям алюминия. Материал обладает высокой адгезией к металлическим деталям, что способствует высокому качеству производства изделий.
Конструкция, минимизирующая «дыхание фокуса»
Оптимизация расположения фокусировочной группы линз и использование асферических элементов позволяют существенно подавить эффект «дыхания фокуса» (изменения масштаба изображения при смене дистанции фокусировки). Изменение угла обзора при перефокусировке сведено к минимуму, что обеспечивает естественный вид перехода фокуса во время съемки видео.
Разнообразные функции для удобства съемки
Объектив оснащен кнопкой AFL, которая продублирована для удобства использования как в портретной, так и в пейзажной ориентации. По умолчанию она работает в роли блокировки автофокуса, а в меню камеры ей можно назначить другие различные функции по вашему усмотрению. Помимо кольца управления диафрагмой, предусмотрены переключатель блокировки этого кольца* и переключатель для включения или отключения щелчков при его вращении (Click On / Off).
* при активации блокировки в положении A кольцо диафрагмы фиксируется в этом положении. Если активировать блокировку в любом другом положении, кольцо фиксируется в диапазоне от максимально открытой до минимальной диафрагмы, и его невозможно будет перевести в положение A.
Пыле- и брызгозащищенная конструкция,* водо- и жироотталкивающее покрытие
Помимо пыле- и брызгозащищенного исполнения, на переднюю линзу объектива нанесено водо- и жироотталкивающее покрытие, что позволяет уверенно использовать его даже в сложных условиях съемки на открытом воздухе.
* Конструкция объектива обеспечивает защиту от пыли и брызг, однако он не является водонепроницаемым. При использовании объектива вблизи воды и т. п. избегайте попадания на него большого количества брызг. Попадание воды внутрь объектива может привести к серьезной неисправности и сделать его непригодным для ремонта.
Характеристики
- Байонет: L-Mount (35 мм)
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Относительное отверстие: 1:1.2
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.84 м
- Угол поля зрения: 28.6°
- Конструкция объектива: 17 элементов в 12 группах, из них 3 асферических и 2 низкодисперсионных (SLD)
- Диаметр светофильтра: 82 мм
- Число лепестков диафрагмы: 13
- Физические характеристики
- Вес: 905 г
- Размеры: 87.2 x 119.7 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Дата анонса: сентябрь 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда LH878-08, чехол
- Страна производства: Япония