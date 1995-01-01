Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG серии Contemporary – компактный и легкий объектив на каждый день. Угол обзора расширен до 94.5°, чтобы могли с легкостью делать селфи, а также снимать захватывающие панорамные кадры. При этом трехкратный зум дает возможность подобраться к интересующему объекту поближе, фокусное расстояние 60 мм хорошо подходит для съемки портретов. Благодаря максимальному увеличению 1:2.3 (в положении 35 мм) объектив также может снимать небольшие объекты крупным планом, передавая все их детали.

Описание производителя:

Диапазон 20–60 мм: свобода композиции

Этот универсальный зум-объектив позволяет реализовать самые разные творческие замыслы: от впечатляющего сверхширокого угла 20 мм до естественного фокусного расстояния 60 мм. Снимайте всё – от панорамных пейзажей до повседневных кадров и портретов – без необходимости менять объектив.

Благодаря максимальной диафрагме F2.8 на фокусном расстоянии 20 мм вы можете уверенно снимать в условиях низкой освещенности (например, в помещении или ночью), сохраняя низкие значения ISO.

Фокусное расстояние 20 мм для повседневной съемки

Этот объектив с 3-кратным зумом весит всего 375 г и отличается невероятной компактностью – выдающийся показатель для сверхширокоугольной модели со светосилой F2.8. Благодаря компактным размерам он легко помещается в любую сумку, что делает его идеальным выбором для самых разных задач: от повседневной съемки и путешествий до пеших походов и создания видеороликов. Оцените качество изображения, характерное для полнокадровых систем, в сочетании с беспрецедентной портативностью.

Стабильно высокое оптическое качество во всем диапазоне зумирования

При разработке объектива особое внимание уделялось портативности, однако качество изображения осталось бескомпромиссным. Оптическая схема, включающая 15 элементов в 13 группах (в том числе три асферические линзы и три элемента из низкодисперсионного стекла SLD), обеспечивает неизменно высокую резкость во всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив с поразительной четкостью передает каждую деталь – будь то повседневные сцены или захватывающие моменты из путешествий.

Возможности макросъемки для разнообразия творческих решений

Впечатляющие возможности съемки крупным планом расширяют границы применения объектива. Минимальная дистанция фокусировки 15,8 см (на 28 мм) и максимальный коэффициент увеличения 1:2,3 (на 35 мм) позволяют получать детализированные снимки крупным планом, приближаясь к характеристикам макрообъективов. Даже в телеположении 60 мм сохраняется высокий коэффициент увеличения 1:2,9. Это обеспечивает удобство съемки во всем диапазоне зумирования, позволяя полностью сосредоточиться на композиции, не беспокоясь о расстоянии до объекта.

Минимизация бликов и двоения изображения

Благодаря передовым технологиям моделирования объектив эффективно борется с бликами и двоением изображения (паразитными отражениями), снижающими качество снимка, при любых условиях освещения. Высокая устойчивость к контровому свету гарантирует получение четких и резких изображений в любой ситуации.

Быстрая и тихая автофокусировка с приводом HLA

В качестве привода автофокуса используется линейный мотор HLA (High-response Linear Actuator), обеспечивающий высокую скорость и точность наведения на резкость, что позволяет запечатлеть самые важные моменты. Объектив демонстрирует превосходные показатели слежения за быстродвижущимися объектами, в том числе при высокоскоростной серийной съемке. Разработанный с учетом требований современной гибридной съемки, он гарантирует безупречную работу как при фото-, так и при видеосъемке.

Минимальное «дыхание фокуса»

Конструкция объектива минимизирует изменение угла обзора при фокусировке, обеспечивая плавную и естественную смену фокуса во время видеосъемки.

Пыле- и брызгозащищенная конструкция / водо- и жироотталкивающее покрытие

Помимо пыле- и брызгозащищенной конструкции, передняя линза объектива имеет водо- и жироотталкивающее покрытие, что позволяет фотографам уверенно снимать даже в сложных погодных условиях.

Конструкция объектива обеспечивает защиту от пыли и брызг, однако он не является водонепроницаемым. При использовании объектива вблизи воды и т. д. следует избегать попадания на него большого количества влаги. Попадание воды внутрь объектива может привести к серьезной неисправности.

Характеристики