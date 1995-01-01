Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Oldena 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)

  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
  • 15х21 см, стеклянная, без багета, антиблик (CP-03A)
Код товара:УТ-00009229
Артикул:CP-03A 15*21

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рамка для фотографии 15х21 см. Багет отсутствует, фотография размещается край в край. Лицевой материал: стекло с матовым антибликовым покрытием (толщина 1.5 мм), задник из МДФ плиты крепится с помощью 4 металлических клипс. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса рамки на стену, ножка-подставка у этой модели отсутствует. Для защиты стекла рамка поставляется в упаковке из пенопласта.