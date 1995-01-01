Фоторамка Oldena 15х21 см, стеклянная, без багета (CP-03)
Код товара:УТ-00040344
Артикул:CP-03 15х21
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х21 см (А5)
Материал багетаСтекло
Цвет багетаПрозрачный
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографии 15х21 см. Багет отсутствует, фотография размещается край в край. Лицевой материал: стекло толщиной 1.5 мм, задник из МДФ плиты крепится с помощью 4 металлических клипс. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса рамки на стену, ножка-подставка у этой модели отсутствует. Для защиты стекла рамка поставляется в упаковке из пенопласта.