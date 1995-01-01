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Фоторамка Oldena 15х21 см, стеклянная, без багета (CP-03)

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Код товара: УТ-00040344 Артикул: CP-03 15х21 Код товара: УТ-00040344 Артикул: CP-03 15х21 Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Стекло Цвет багета Прозрачный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 15х21 см (А5) Материал багета Стекло Цвет багета Прозрачный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографии 15х21 см. Багет отсутствует, фотография размещается край в край. Лицевой материал: стекло толщиной 1.5 мм, задник из МДФ плиты крепится с помощью 4 металлических клипс. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса рамки на стену, ножка-подставка у этой модели отсутствует. Для защиты стекла рамка поставляется в упаковке из пенопласта. Видео Наш обзор

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